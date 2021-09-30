В Германии задержали 96-летнюю женщину, которая работала секретаршей в концлагере Штуттгоф

Ее обвиняют в пособничестве в жестоких убийствах. Сейчас Ирмгард Фурхнер живет в доме престарелых. Известно, что утром она вызвала такси и отправилась к метро, но в суд так и не приехала. Ранее женщина говорила, что боится общественного осуждения и просила сделать процесс закрытым. В итоге бывшую секретаршу концлагеря задержали, теперь врач будет решать, способна ли она перенести судебный процесс.
2021-09-30T18:23:08+03:00
2021-09-30T18:23:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 30 сентября 2021
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