В Германии задержали 96-летнюю женщину, которая работала секретаршей в концлагере Штуттгоф

Ее обвиняют в пособничестве в жестоких убийствах. Сейчас Ирмгард Фурхнер живет в доме престарелых. Известно, что утром она вызвала такси и отправилась к метро, но в суд так и не приехала. Ранее женщина говорила, что боится общественного осуждения и просила сделать процесс закрытым. В итоге бывшую секретаршу концлагеря задержали, теперь врач будет решать, способна ли она перенести судебный процесс.