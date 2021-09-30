Издания пытаются понять, с чем может быть связано обвинение в госизмене совладельца компании Group-IB Ильи Сачкова

Многие российские издания сегодня пытаются понять, с чем может быть связано обвинение в госизмене совладельца компании Group-IB Ильи Сачкова. Об этом стало известно накануне. В связи с тем, что дело засекречено, никаких официальных разъяснений пока не дано.

Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что уголовное преследование Сачкова не связано с услугами, которые оказывает компания деловым партнерам. Спецкор «Новой газеты» Ирек Муртазин, в свою очередь, полагает, что обвинения предпринимателя в госизмене могут быть связаны с делом бывшего высокопоставленного сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

Собеседники газеты РБК отмечают, что статус Сачкова в этом деле был переквалифицирован со свидетеля на обвиняемого, однако, почему именно сейчас – непонятно. Между тем, еще два источника газеты на IT-рынке связали арест главы Group-IB с вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требует выкуп за их расшифровку. Эксперты отмечают, что данное программное обеспечение можно использовать как кибероружие.