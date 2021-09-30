Роскомнадзор планирует составить протоколы в отношении Facebook за повторное неудаление запрещенной информации, — пишет газета «Ведомости». По ее данным, соцсети грозит штраф от одной двадцатой до одной десятой годового оборота. Такие же меры могут коснуться и корпорации Google. В Роскомнадзоре отмечают, что на данный момент Facebook и Instagram не удалили более двух тысяч материалов, которые, в том числе, содержат детскую порнографию, информацию о суициде, а также так называемый «экстремистский контент». Ранее сообщалось, что суд предоставил Facebook отсрочку до 4 октября для выплаты штрафа 26 миллионов рублей. Общая сумма штрафов соцсети в России превышает 90 миллионов.



Социальные сети представляют опасность для российской власти, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист издания The Economist Аркадий Островский. Островский подчеркнул, что телевидение было основным средством госпропаганды в девяностые годы.