ФСБ обвинила шеф-редактора издания Insider Романа Доброхотова в незаконном пересечении границы с Украиной

В квартирах журналиста-расследователя и его родителей сегодня прошли обыски. Самого Доброхотова в стране сейчас нет, его собираются объявить в розыск.

Многочасовые обыски, изъятая техника — сотрудники полиции и ФСБ сегодня нагрянули в шесть утра по всем возможным адресам проживания Романа Доброхотова. Пришли к нему домой, где находились его жена и маленькие дети и в квартиру родителей. После длительного обыска отца журналиста 71-летнего профессора Высшей школы экономики Александра Доброхотова увезли на допрос в ФСБ. Маме, которая осталась с внуками, выдали повестку на понедельник. Жену шеф-редактора интернет-издания Insider тоже увезли на допрос в ФСБ, причём из дома вывели тайно, рассказал адвокат Сергей Тельнов.

Около часа назад супругу журналиста отпустили. Днём Центр общественных связей ФСБ объявил о том, что против Романа Доброхотова возбудили уголовное дело. По версии ведомства журналист в начале августа незаконно перешёл границу России и Украины в обход пунктов пропуска. На сайте ФСБ утверждается, что он ночью реализуя преступный замысел это цитата прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. Оттуда Доброхотов при посредничестве третьих лиц якобы ушел на территорию Украины, минуя пункты пограничного контроля.

Основатель и шеф-редактор интернет-издания Insider назвал абсурдным утверждение, что он незаконно пересёк границу. Доброхотов сказал агентству Reuters, что сейчас находится за пределами России и не хочет раскрывать своё местонахождение. Он не сообщил, как именно покинул страну. У журналиста при обыске в июле отобрали загранпаспорт и изъяли технику, до этого голландский блогер Макс ван дер Верфф, которого Доброхотов обвинил в сотрудничестве с ГРУ и распространении дезинформации о сбитом под Донецком малазийским Боинге пожаловался в СК. Журналист по делу о клевете проходит как свидетель. Ранее издание Insider вместе с ещё несколькими СМИ выпустили серию статей о предполагаемых отравителях из ФСБ политиков Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.

Издание Insider российские власти ранее признали СМИ-иностранным агентом.