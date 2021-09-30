Экс-президент Франции Саркози приговорен к реальному сроку за превышение расходов на избирательную кампанию 2012 года

Бывший президент Франции Николя Саркози сегодня был приговорен к реальному сроку заключения по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Впрочем, в тюрьме бывший лидер Пятой республики всё равно сидеть не будет.

Год реального тюремного заключения (даже строже, чем просили прокуроры) — к такому наказанию бывшего президента Франции приговорил сегодня коррекционный трибунал Парижа. Николя Саркози признан виновным в нелегальном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году, когда он пытался переизбраться на второй срок, но проиграл Франсуа Олланду. Как установило следствие, вместо дозволенных законодательством 22 миллионов евро Саркози потратил на свою предвыборную кампанию более 42 миллионов. Большая часть сверхнормативных денег была проведена по фиктивным счетам через пиар-агентство «Бигмалион», обеспечивавшего Саркози «информационную поддержку». Свидетели рассказывали, что сам президент требовал от своего предвыборного штаба не скупиться на траты и устраивать яркие массовые мероприятия в «голливудском стиле». Саркози, который сегодня в суде не появился, в ходе процесса признавал факт проводок по фиктивным счетам, однако уверял, что прошедшие по ним деньги для финансирования его кампании не использовались, а его самого якобы хотели подставить.

Реальный срок, к которому приговорен Николя Саркози, не означает, впрочем, что он окажется в тюрьме. Суд посчитал, что отбывать наказание политик может с электронным браслетом по месту жительства (довольно частое для французского правосудия решение). Но и эта мера будет применена, только если адвокаты экс-президента проиграют апелляцию. На ее рассмотрение может уйти до двух лет.

В марте этого года по делу об организации незаконных прослушек Николя Саркози уже был приговорен к трем годам заключения, год из которых должен составить реальный срок. Впрочем, опять же благодаря апелляции, жизнь Саркози никак не изменилась: он по-прежнему ведет политические консультации, общается с высшими чиновниками и даже путешествует. Всю эту неделю он пробыл в Испании, где встречался с тамошними политиками, провел презентацию своей последней книги «Время бурь», рассказывающую о первых годах его президентства, а на следующей неделе намерен побывать в Севилье на концерте своей супруги Карлы Бруни.

Помимо двух судебных дел в настоящее время Николя Саркози является еще и фигурантом двух предварительных уголовных расследований, одно из которых связано с Россией. Финансовая прокуратура Франции заподозрила экс-президента в «торговле влиянием» после получения им 500 тысяч евро от российского страхового общества «Ресо-Гарантия».

Николя Саркози возглавлял Французскую Республику с 2007 до 2012 год.

Дело бывшего президента Франции Николя Саркози не окажет никакого влияния на российских политиков, — сказал «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский. Павловский добавил, что подобные дела в России представить невозможно, если только человек не вступит в конфликт с Кремлем.