Российские регионы начали объявлять о новых ограничениях из-за распространения коронавируса

Власти Псковской области сегодня предупредили, что с понедельника на неделю запретят спортивные и религиозные мероприятия. На дистанционное обучение переводятся школы, колледжи и учреждения дополнительного образования. А в Ставропольском крае ввели штрафы для ресторанов, театров и музеев, которые не используют QR-коды. Они составят до 300 тысяч рублей.

В Кремле и в правительстве признают, что ситуация с коронавирусом в стране развивается не лучшим образом. Поэтому, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, россияне должны активнее прививаться.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что большинство пациентов, поступающих в стационары, не привиты. При этом запасов вакцины от ковида в регионах хватит более чем на 2 месяца.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в декабре этого года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что количество инфицированных увеличивается, в том числе, из-за сезонных факторов. Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили почти 24 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Таких высоких показателей не было с конца июля. При этом вновь резко выросла смертность — за сутки в России от последствий ковида скончались 867 человек. Это новый максимум с начала пандемии.