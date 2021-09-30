Суд по иску бизнесмена Евгения Пригожина к «Эху Москвы» отложили на 9 ноября

Об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, участники процесса будут знакомиться с доказательствами сторон. Венедиктов уточнил, что поводом для иска стали его слова в эфире о том, что Пригожин «хозяин ЧВК Вагнер». Ответчик отмечает, что это утверждение не является негативной информацией. «Эхо Москвы» направило в суд возражения по делу и предоставило заключение лингвиста о том, что «подразумеваемая деятельность ЧВК не является в современном российском обществе социально осуждаемой». В свою очередь юристы возглавляемой Пригожиным компании «Конкорд» отметили, что оспаривают не характер заявлений, а недостоверность сведений.

