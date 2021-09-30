Отец 10-классницы устроил стрельбу в школе на северо-востоке Москвы

Инцидент произошел на Палехской улице. Предварительно установлено, что у девушки произошел конфликт с ее знакомыми. Она сообщила об этом своему отцу. Тот пришел в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Пострадавших нет, мужчина задержан.
2021-09-30T17:33:39+03:00
2021-09-30T17:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 30 сентября 2021
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