В Псковской области ужесточат антиковидные ограничения из-за роста случаев заболеваемости

Школы и колледжи уйдут на дистанционное обучение до 11 октября. С понедельника на неделю запретят спортивные и религиозные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации региона. Там не исключили, что через 2-3 недели может быть введен локдаун, но пообещали сделать все, чтобы этого избежать.

