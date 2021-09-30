В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

За сутки скончались 867 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. Заболевание выявили почти у 23 900 человек, что стало наибольшим значением с конца июля. Всего с начала пандемии в России, по данным федерального штаба, ковид выявили у 7, 5 миллионов человек, более 207 тысяч из них умерли.
2021-09-30T17:33:03+03:00
2021-09-30T17:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 30 сентября 2021
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