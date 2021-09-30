Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что коллективного иммунитета по коронавирусу можно достичь к декабрю. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Для этого нужно работать. Вакцина есть, у нас сейчас идет две прививочные кампании. И к декабрю месяцу мы должны это все привести к коллективному иммунитету как по коронавирусу, так и по гриппу», – сообщил Онищенко.

Он подробно рассказал о прививочных кампаниях. «Первая прививочная кампания – это продолжающаяся коронавирусная, где мы вышли на 37 процентов в целом по стране по взрослому населению от норматива. Вторая прививочная кампания – это гриппозная, нам нужно привить 70 млн, на вчерашний день было 13 млн привитых. Гриппозная кампания – это нам нужно привить 17 млн школьников, 40 млн тех, кто уже получил коронавирусную прививку, 7 млн переболевших коронавирусом. Это уже набирается почти 70 млн. И продолжить коронавирусную вакцинацию», – пояснил Онищенко.

Он напомнил о важности вакцинации в группах риска. «Нужно, конечно, прежде всего сосредоточиться на главной группе риска – это пожилых людях, которые тяжелее болеют и среди них больше всего трагических исходов, их нужно уговаривать, рассказывать, объяснять, готовить, если у кого-то есть противопоказания», – заключил он.

За последние сутки в России было выявлено 23888 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 867 летальных исходов.