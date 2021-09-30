В России в последние три недели на фоне сезонного роста заражений ОРВИ также растут темпы заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По итогам прошлой недели темп прироста составил 8,8%. «Тенденция к росту идет во всех субъектах России», — добавила глава Роспотребнадзора, подчеркнув, что в стране пока «остается только два федеральных округа — это Сибирский и Дальневосточный, где ситуация более-менее стабильна».

По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 в России заболели около 23 900 человек. Это наибольшее число с конца июля. Лидер по количеству заражений — Москва, где за сутки выявили почти 4 тысячи случаев. Число умерших от ковида за сутки составило 867 человек, это максимум с начала пандемии.