Сбербанк заменит вице-президента на время расследования в отношении Марины Раковой, которая занимает эту должность

Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка. Накануне источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщили, что Ракову заподозрили в особо крупном мошенничестве. Само дело относится к событиям 2019 году, когда она занимала должность замминистра просвещения. Ракова, как говорят собеседники агентств, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования 50 миллионов рублей бюджетных денег, предназначенных на госконтракты. Подрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук (известная как «Шанинка»).

Позднее выяснилось, что отчеты были фальсифицированы. Если вина экс-замминистра будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Накануне у нее дома и на работе прошли обыски. Сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны. По словам собеседника агентства, следствие считает, что она скрывается в Московском регионе и не покидала границ России.