Правозащитницу Валентину Чупик могут депортировать Узбекистан

К ней в спецприемник приехали сотрудники консульства страны. Дипломаты приехали в Шереметьево, где с 25 сентября находится Чупик, с тем, чтобы оформить документы на высылку. Об этом сообщил помощник правозащитницы, которого цитирует «Новая газета». Женщину задержали по возвращении из Армении, аннулировали ее статус беженца и вручили уведомление о том, что ей запрещен въезд в Россию на 30 лет. Обыски прошли в ее доме, где проживает 84-летняя мать-инвалид.

Чупик полагает, что причиной этого решения её критика российского МВД, в частности, закона о миграции. С 2005 года, когда она приехала из Узбекистана, Чупик отстаивает права тех, кто обладает таким же статусом, как и она. Возвращение в Узбекистан, по мнению коллег, грозит ей пытками и преследованием властей. Представители Валентины Чупик подали прошения о предоставлении статуса беженца в МИД Украины на нее и ее мать.