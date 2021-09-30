«Эхо Москвы» направило в суд возражения по делу о недостоверных сведениях о предпринимателе Евгении Пригожине

Пресненский суд Москвы провел сегодня очередной заседание по его иску к радиостанции. Ответчик указал, что утверждение о том, что Пригожин — «хозяин ЧВК «Вагнер», не является негативной информацией. Также в суд предоставлено заключение лингвиста о том, что «подразумеваемая деятельность ЧВК не является в современном российском обществе социально осуждаемой, а частью общества даже воспринимается как героическая», сообщила ТАСС пресс-служба «Конкорд», которую возглавляет Пригожин. В свою очередь юристы компании отметили, что оспаривают не характер заявлений, а недостоверность сведений.

Пригожин в июле подал иск к радиостанции и ее руководителям, требуя удаления и опровержения информации о его причастности к ЧВК «Вагнер».

