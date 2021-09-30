Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет, который должен проверить законопроект на соответствие Бюджетному кодексу. Затем его вынесут на заседание совета Госдумы, которое состоится 1 октября, а потом направят в Совет федерации, Счетную палату, ЦБ и Общественную палату для отзывов. На рассмотрение бюджета отводится 60 дней.

Ранее в Telegram-канале правительства сообщалось, что среди ключевых задач нового бюджета — выполнение посланий президента, финансирование социальных обязательств, реализация национальных проектов и целей развития.