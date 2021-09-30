Мурманский горсовет отказался избрать мэром Ольгу Дзюбу, рекомендованную генсоветом «Единой России»

Мурманский горсовет отказался избрать мэром бывшего министра образования региона Ольгу Дзюбу, рекомендованную генсоветом «Единой России». Она была единственной кандидатурой, выдвинутой на этот пост, сообщает РИА Новости. Дзюбу поддержали только 8 из 25 присутствовавших депутатов. Свои полномочия сложил также сити-менеджер города Евгений Никора.

Выдвижение Дзюбы происходило на фоне затянувшегося конфликта областных и городских чиновников. Он был связан с переделом земельных полномочий и финансирования программ городского благоустройства и вышел в публичную плоскость после взаимной критики губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и депутата Госдумы Алексея Веллера — бывшего мэра Мурманска, как считается, сохранившего влияние на город.