Основателя издания The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск

В России на него заведено уголовное дело о незаконном пересечении границы, сообщает ФСБ. Сегодня утром полиция пришла с обыском в квартиры родителей Доброхотова и его жены. Изъяли все телефоны и компьютеры. Их самих увезли на допрос, сообщил сам Доброхотов.

В июле у Доброхотова уже проходил обыск по делу о клевете. Журналист проходит по нему в качестве свидетеля. В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли несколько мобильных телефонов, ноутбук, планшеты и загранпаспорт.

*The Insider по решению Минюста внесено в реестр СМИ-иноагентов.