Заседание суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к «Эху Москвы» и Алексею Венедиктову отложено на 9 ноября

Об этом главный редактор радиостанции сообщил в своем телеграм-канале. «Будем знакомиться с доказательствами сторон», — написал Венедиктов. Ранее бизнесмен Пригожин подал иск из-за заявлений о якобы его причастности к ЧВК «Вагнер». «Я сказал в эфире, что он «хозяин ЧВК Вагнер», а он подал на меня за это в суд», — уточнил Венедиктов. Пригожин заявляет, что утверждения не соответствуют действительности.