Заседание суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к «Эху Москвы» и Алексею Венедиктову отложено на 9 ноября

Об этом главный редактор радиостанции сообщил в своем телеграм-канале. «Будем знакомиться с доказательствами сторон», — написал Венедиктов. Ранее бизнесмен Пригожин подал иск из-за заявлений о якобы его причастности к ЧВК «Вагнер». «Я сказал в эфире, что он «хозяин ЧВК Вагнер», а он подал на меня за это в суд», — уточнил Венедиктов. Пригожин заявляет, что утверждения не соответствуют действительности.
2021-09-30T16:20:39+03:00
2021-09-30T16:21:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:20, 30 сентября 2021
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