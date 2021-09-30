В Москве простились с президентом Гильдии киноведов и кинокритиков Кириллом Разлоговым

Прощание состоялось в Центральном доме кинематографистов. Коллеги вспоминали о нем как о блестяще образованном человеке и называли его уход большой потерей для отечественного и мирового киноведения. Кирилл Разлогов скончался 26 сентября, ему было 75 лет.
2021-09-30T16:07:34+03:00
2021-09-30T16:07:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:07, 30 сентября 2021
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