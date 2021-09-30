Комиссия во главе с Мединским предлагает разрешить в исключительных случаях изображать нацистов на обложках книг

Комиссия под руководством Владимира Мединского предлагает разрешить в исключительных случаях изображать нацистов на обложках книг. Запрет, по мнению членов комиссии, созданной пару месяцев назад указом Владимира Путина, не должен касаться продуктов интеллектуального труда. Это в частности научно-просветительские, образовательные издания, а также художественная литература. Кроме того комиссия отметила и произведения, созданные в контрпропагандистских целях.

В её состав вошли представители разных ведомств и органов: от ФСБ, МВД и министерства юстиции до Совета безопасности и МИДа. Они ставят целью историческое просвещение россиян и борьбу с попытками фальсификации исторических фактов. Между тем книжные издатели называли вступивший в силу закон, который запрещает публично изображать нацистов на книжных обложках, недоработанным. Ведомства, которые входят в состав комиссии, теперь должны довести до представителей книжной отрасли свои рекомендации.

Главу комиссии Владимира Мединского когда он занимал должность министра культуры представители сетевого сообщества Диссернет обвиняли в ненаучности его докторской диссертации, а местами полной абсурдности. Мединский это отрицал.