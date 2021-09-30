Адвокаты бывшего президента Франции Николя Саркози будут обжаловать решение суда, согласно которому он должен будет провести год под домашним арестом. Суд признал его виновным в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Прокуратура требовала для Саркози 6 месяцев тюрьмы и крупный штраф. Сам бывший президент на сегодняшнем заседании не присутствовал.

Дело бывшего президента Франции Николя Саркози не окажет никакого влияния на российских политиков, — сказал «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский. Павловский добавил, что подобные дела в России представить невозможно, если только человек не вступит в конфликт с Кремлем.