Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в России получили более 49 миллионов человек, — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Массовая вакцинация от ковида официально началась в январе. При этом власти признают, что ее темпы недостаточны и о создании коллективного иммунитета пока речи не идет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что количество инфицированных увеличивается, в том числе, из-за сезонных факторов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что волна ковида нарастает, регионам придется реагировать. При этом никаких решений на федеральном уровне об ужесточении санитарных требований пока не принималось. Отметим, что за последние сутки в России выявили почти 24 тысячи новых случаев заражения. Скончались 867 человек – это новый максимум с начала пандемии.