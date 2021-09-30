В Москве еще один крупный торговый центр могут закрыть из-за нарушений масочного режима

На сей раз ограничительные меры и штрафы могут коснуться «Авиапарка». В ходе рейдов выяснилось, что большое количество посетителей и сотрудников не используют средства индивидуальной защиты. В самом торговом центре утверждают, что стараются соблюдать все эпидемиологические правила, и пока никаких официальных документов от контролирующих структур не получали.