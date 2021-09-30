В Москве еще один крупный торговый центр могут закрыть из-за нарушений масочного режима

На сей раз ограничительные меры и штрафы могут коснуться «Авиапарка». В ходе рейдов выяснилось, что большое количество посетителей и сотрудников не используют средства индивидуальной защиты. В самом торговом центре утверждают, что стараются соблюдать все эпидемиологические правила, и пока никаких официальных документов от контролирующих структур не получали.
2021-09-30T15:36:59+03:00
2021-09-30T15:36:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:36, 30 сентября 2021
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