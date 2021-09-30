Суд в Кемерово признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Трагедия произошла в марте 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Начало сегодняшнего заседания было задержано, — рассказал «Эху» главный редактор информационного портала Все.42.ру» Игорь Рожков. Суд в частности постановил, что халатность допустили пожарные, которые тушили возгорание в торговом центре. Всего на скамье подсудимых восемь человек.
2021-09-30T15:35:51+03:00
2021-09-30T15:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 30 сентября 2021
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