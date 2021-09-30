ФСБ подтверждает, что главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов будет объявлен в розыск

Это связано с тем, что он перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска. Произошло это еще первого августа. В связи с этим возбуждено уголовное дело. Сам Доброхотов ранее сообщил, что в его квартире и квартире родственников были проведены обыски, изъяты телефоны и компьютеры. Напомним, российские власти считают издание Инсайдер иностранным агентом.
2021-09-30T15:35:12+03:00
2021-09-30T15:35:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 30 сентября 2021
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