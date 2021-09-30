Бывшего президента Франции Николя Саркози проговорили к году лишения свободы

Его признали виновным в нелегальном финансировании избирательной компании 2012 года.

Николя Саркози сможет отбывать срок дома, но он должен будет носить электронный браслет. Французские СМИ со ссылкой на адвоката Саркози пишут, что защита намерена подавать апелляцию. Она настаивает на невиновности бывшего президента. Обвинение требовало для него реального заключения на 6 месяцев и еще полгода условного срока.

В ходе процесса следствие утверждало, что Николя Саркози вдвое превысил установленный лимит на предвыборные расходы. Большая часть денег была переведена пиар-агентству «Бигмалион».

Суд счел, что Саркози знал о нарушении, но проигнорировал его. Защита же настаивает, что якобы из-за плотного графика бывший президент не смог уследить за превышением, подписывая бумаги, не вникая в цифры.

Николя Саркози является фигурантом еще нескольких уголовных дел, по одному из которых его обвиняют в «торговле влиянием». Якобы он оказывал услуги российской страховой группе «РЕСО-Гарантия».