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Эксклюзив Эха 14:17, 30 сентября 2021

По мнению политолога Павловского, дело экс-президента Франции не будет иметь влияния на Россию

Политолог Глеб Павловский считает, что дело бывшего президента Франции Николя Саркози не будет иметь влияния на Россию, и подобные дела в стране представить невозможно. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это дело не будет иметь никаких последствий, никакого влияния на Россию, что достаточно очевидно, ведь Россия безупречна. Наш истеблишмент пример для Европы и для всего мира, и он не берет даже маленьких подарков, в особенности не берет маленьких. У нас не установилась традиция контроля электоральных расходов вообще, с 90-х лет за 30 лет так и не установилась, все без исключения кампании, которые ведутся, на теневые бюджеты, чаще всего в кэше», — сказал политолог.

Павловский напомнил, что президентство Саркози не увеличило его популярность во Франции. Улики против него были бесспорными, поэтому спорить с приговором было бы трудно.


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