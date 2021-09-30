Москвичам, которые обращаются к врачу, будут делать обязательные экспресс-тесты на коронавирус

Тест на антиген к COVID-19 позволит определять есть ли у пациента вирус всего за 10-20 минут, что по словам Анастасии Раковой критически важно для борьбы с коронавирусом, который у ряда пациентов очень быстро дает тяжелые симптомы.

В этом случае лечение можно будет начать сразу. Процедуре в обязательном порядке будут подвергать тех, кто вызвал врача на дом или обратился в поликлинику. Ракова рассказала, что с июля месяца в Москве проводится эксперимент, который показал хорошие результаты.

Экспресс-анализ повторяет выводы классического теста ПЦР в 85 процентах случаев. Если тест дал положительный результат, больной проходит более углубленное обследование, причем вместе с теми, с кем он проживает.

В Москве за прошедшие сутки выявлено почти 4000 новых случаев коронавируса — почти на тысячу больше, чем накануне.