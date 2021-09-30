Более 200 исков направили партии в суды Петербурга после выборов

Участники кампании пытаются обжаловать результаты голосования в участковых избирательных комиссиях.

Лидером по количеству исков стала партия «Яблоко». Она направила в суды полторы сотни заявлений. Главные претензии — невыдача или замена итоговых протоколов, вбросы и сокрытие списков тех, кто проголосовал на дому.

В партии изданию «Фонтанка.ру» рассказали, что речь идет, в том числе и о центре Петербурга, где на пяти избирательных участках были аномальные результаты в пользу кандидатов от «Единой России». В КПРФ сообщили, что в суд отправили два иска, которые касаются результатов голосования на участках в Приморском районе.

Коммунисты уверены, что вместо единоросса в Заксобрание должен был пройти их представитель. В ЛДПР отметили, что иски подавали отдельные кандидаты, которые подписали коллективный иск об отмене итогов голосования по нескольким участкам в центре города.

Представители «Справедливой России — За правду» подали в общей сложности более 70 заявлений. В частности по той территории, где после окончания голосования с участков массово ушли председатели избирательных комиссий вместе с документами и бюллетенями.

Петербургские отделения партий «Единая Россия» и «Новые люди» в суды не обращались. «Партия Роста» также иски не подавала, так как смогла зафиксировать нарушения, которые повлияли на результаты.