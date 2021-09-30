Журналиста Романа Доброхотова объявили в розыск по уголовному делу

Сегодня утром у его родственников были обыски. Шеф-редактора интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова обвиняют в незаконном пересечении границы.

Решение об объявлении его в розыск с 23 сентября приняло следственное управление Федеральной службы безопасности, сообщает сегодня телеканал «Дождь»* со ссылкой на адвокатов журналиста.

Сам он рассказал, что с утра в квартире его родителей и жены прошли обыски, были изъяты телефоны и компьютеры. Родственников собираются вести на допрос. Адвокат Сергей Тельнов рассказал «Эху Москвы», что не смог попасть на обыск и связаться с супругой Доброхотова.

«На обыски меня не пустили, и я не обладаю никакой информацией абсолютно. Люди в масках просто захлопнули перед моим лицом дверь. А когда я стучался (в дверь, чтобы попасть на обыск), супругу Романа вывели черным ходом и увезли в Следственное Управление ФСБ. Я еду туда,» — рассказал адвокат.

Тельнов добавил, что пока непонятно, как родственники журналиста причастны к делу о незаконном пересечении границы. По его словам, они проходят в качестве свидетелей.

Ранее Доброхотов покинул Россию. Он находится на территории Украины.