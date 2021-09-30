Николя Саркози осужден на один год лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании

Впрочем, тюрьма бывшему президенту Франции не грозит. Защита намерена обжаловать приговор.

Наказание Николя Саркози будет отбывать у себя дома. При этом на него наденут электронный браслет, который бывший президент Франции не имеет права снимать. По сути, приговор в отношении Саркози ничем не отличается от домашнего ареста.

Прокурор, напомним, просил для политика аналогичный срок — год лишения свободы, при этом полгода из них условно. На оглашении приговора в суде Парижа экс-президент не присутствовал. По телефону своему адвокату он сказал, что опротестует решение. Тьерри Эрзог сообщил прессе, что начнёт немедленно готовить апелляцию на приговор.

Ранее Саркози заявлял о невиновности и о том, что готов «страстно защищать свою честь». Он отрицал превышение расходов во время кампании 12-го года. Суд поддержал версию следствия, согласно которой на тот момент президент Франции потратил на избирательную кампанию партии, от которой он был кандидатом 43 миллиона евро — это почти в два раза выше нормы.

Согласно законам страны кандидат в президенты не имеет права доводить её стоимость до уровня выше 22 с половиной миллиона. В приговоре сказано, что Саркози предупреждали о возможных перерасходах, несмотря на это он продолжил предвыборные митинги. Выборы, кстати, он тогда проиграл, уступив победу социалисту Франсуа Олланду и не смог избраться на второй срок.

Во французских СМИ дело получило название «Бигмалион» — так называлось пиар-агентство, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози в 2012 году. Приговор экс-президенту оказался даже более тяжким, чем требовала сторона обвинения, — отмечает пресса. С подробностями — Ринат Валиулин.

Год домашнего ареста — это больше, чем наказание в полгода условно и полгода под электронным наблюдением, что потребовал ранее прокурор, заметила ведущая BFMTV: суд пошел дальше запроса обвинителей. Адвокат Саркози, призывавший вынести оправдательный вердикт, после его оглашения был явно ошеломлен и нервно стучал пальцами по своему мобильному телефону, пишет сайт телеканала.

Наблюдатели отмечают, что экс-глава государства ошибочно считал, что уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда за перерасход средств на президентскую кампанию предыдущего года его обязали вернуть в казну более 360 тысяч евро: «за одно дело дважды не судят», уверяли и его защитники, пишет газета Le Monde.

Однако сегодняшний вердикт имеет отношение к фактам, вскрытым весной 2014-го: именно тогда всплыла система двойной бухгалтерии и подложных счетов, оформлявшихся через пиар-агентство «Бигмалион». Траты на президентскую кампанию, которую Николя Саркози, тем не менее проиграл, превысили допустимые почти на 20 млн евро.

Средства, выделявшиеся на предвыборную агитацию, маскировались под расходы на мероприятия, якобы проводимые президентской партией Союз за народное движение, напоминает французское издание.

Политолог Глеб Павловский считает, что в России невозможно представить подобные дела.

«Это дело не будет иметь никаких последствий, никакого влияния на Россию, что достаточно очевидно, ведь Россия безупречна. Наш истеблишмент пример для Европы и для всего мира, и он не берет даже маленьких подарков, в особенности не берет маленьких. У нас не установилась традиция контроля электоральных расходов вообще, с 90-х лет за 30 лет так и не установилась, все без исключения кампании, которые ведутся, на теневые бюджеты, чаще всего в кэше», — сказал политолог.

Он добавил, что улики против Саркози были бесспорными, и спорить с приговором сложно.

Ранее Николя Саркози получил три года тюрьмы, один из которых реальный, а два условные. Его признали виновным в коррупции.