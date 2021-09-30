Адвоката не пустили на обыск в квартире родственников Романа Доброхотова, а жену при его появлении увезли в СУ ФСБ

Адвокат Сергей Тельнов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не смог попасть на обыск в квартире супруги шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова и связаться с ней. По его словам, во время его появления, ее «увезли в Следственное Управление ФСБ».

«На обыски меня не пустили, и я не обладаю никакой информацией абсолютно. Люди в масках просто захлопнули перед моим лицом дверь. А когда я стучался (в дверь, чтобы попасть на обыск), супругу Романа вывели черным ходом и увезли в Следственное Управление ФСБ. Я еду туда,» — рассказал адвокат.

Тельнов добавил, что пока непонятно, как родственники Романа Доброхотова причастны к делу о незаконном пересечении границы, по его словам, они проходят в качестве свидетелей.