В Москве при любых признаках ОРВИ теперь будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу

Это пояснила «Эху Москвы» вице-мэр Анастасия Ракова. С 1 октября в Москве начинает действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на COVID-19. Теперь всем обратившимся к врачу с симптомами ОРВИ, даже при отсутствии температуры, в обязательном порядке будет проводиться экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.

По словам Раковой, это теперь общее правило, и тесты будут проводится бесплатно.

До этого в течение двух месяцев в Москве проводился эксперимент, когда при вызове врача на дом по ОРВИ или приходе в поликлинику брали бесплатный ПЦР и быстрый тест. В мэрии считают, что эта практика показала хорошие результаты.