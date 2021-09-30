Песков: Привитым от коронавируса будет удобнее жить нежели непривитым, это реальность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что привитым гражданам от коронавируса во всем мире будет наиболее удобнее жить, чем непривитым.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», является ли президент сторонником ограничительных мер для тех, кто не прививается, Дмитрий Песков ответил:

«Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — сказал он.

При этом Песков отметил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, но на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет.

«Некоторые регионы уже вводят у себя, используя свои особые полномочия, разные меры. Мы видим, что идет волна, она нарастает, поэтому регионам придется реагировать. Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, ни позиция не менялась. Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», — отметил он.