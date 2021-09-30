В Кремле считают недостаточными темпы вакцинации на территории России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что уровень вакцинации в России достаточно низкий, несмотря на то, что созданы были все условия.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», как оценивают итоги в Кремле, насколько считают достаточным уровень вакцинации, и в чем причина такого недоверия к вакцине со стороны россиян, пресс-секретарь Песков ответил:

«Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. При том, что организована работа, создала все условия, и обеспечила все необходимые количество вакцин для населения страны», — сказал он.

Песков отметил, что «была развернута полная инфраструктура для вакцинации», гражданам была предоставлена возможность вакцинироваться.

Но при этом, отметил Песков: «Действительно некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решения сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, единственное, что спасает жизни — это прививка», — сказал он.