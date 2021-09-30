Павел Дуров рассказал о разработке стратегии на случай удаления Telegram из магазинов приложений

Все началось с опроса в русскоязычном Telegram-канале Дурова о блокировке проекта «Умное голосование». Он ранее писал, что сделал это из-за ужесточения требований со стороны компаний Google и Apple, которые могли удались Telegram из магазинов мобильных приложений.

К опросу можно было оставить комментарий. К ночи участие в обсуждении принял и сам Павел Дуров. Он заверил, что ситуация не как не повлияет на его позицию о невозможности передачи данных о личных переписках даже под угрозой блокировки мессенджера. Пользователи начали активно задавать создателю платформы вопросы, в том числе об ужесточении политики компаний Google и Apple.

Дуров отметил, что их позиции будут иметь фундаментальные последствия для свободы слова в России, и в мессенджере уже готовятся к худшему, разрабатывая стратегию в случае исключения Telegram из магазинов приложений. Ее суть он раскрывать не стал.

Дурова спросили и об аресте по подозрению в госизмене гендиректора Group-IB Ильи Сачкова. На что основатель Telegram уклончиво ответил, что лучше избегать арестов, так как он не видит смысла проводить время в тюрьмах.

Помимо этого, Павел Дуров прокомментировал и то, почему не блокируется Telegram-канала создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. По словам Дурова, этого не было сделано, так как однозначной юридической оценки в ношении Позднякова нет.