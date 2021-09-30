Вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова, подозреваемая в хищении 50 миллионов рублей, не явилась на допрос

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированные источники. По данным собеседника агентства, Ракова выключила телефон и покинула место жительства.

Вчера у бывшей чиновницы прошли обыски в загородном доме и служебном кабинете. По версии следствия, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. В этой организации она занимала должность гендиректора.

Одним из подрядчиков фонда была Московская Высшая школа социальных и экономических наук. Сейчас МВД проводит проверку. В вузе утверждают, что оказывают всестороннее содействие.