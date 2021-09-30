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12:35, 30 сентября 2021

Семейные реликвии дома Романовых выставят в столице на торги

Общая стоимость лотов составляет почти 300 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

В частности, на торги выставят золотое пасхальное яйцо с сюрпризом от Карла Фаберже из личной коллекции императрицы Марии Федоровны. Его стартовая цена составляет почти 30 миллионов. Сама реликвия датируется 1892 годом.

Кроме того, коллекционеры смогут побороться за три иконы, одна из которых была подарена императору Александру III и его супруге Марии Федоровне на 25-летие венчания.

Всего же аукционный дом выставит 300 лотов. Помимо личных вещей Романовых, там будут редкие книги, документы, письма, автографы и живопись известных русских княжеских родов, а также вывших представителей военных и политических сил Российской империи.

Подать заявку на участие в аукционе можно на официальном сайте аукционного дома «Литфонд». Завершится регистрация в 17 часов по Москве. Минимальная стоимость лота составляет 5 тысяч рублей.


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