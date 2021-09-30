Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к одному году тюрьмы

Он будет отбывать срок дома под электронным наблюдением, — сообщает телеканал ВFМ. Саркози признали виновным в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2012 году.

Минувшей весной в рамках судебных слушаний по т. н. «делу Бигмалион» прокуратура довольно убедительно смогла продемонстрировать превышение расходов на избирательную кампанию Николя Саркози на 20 миллионов евро, то есть практически вдвое от разрешенной и официально заявленной суммы. Большая часть денег (16 млн) была проведена через счета пиар-агентства «Бигмалион», работавшего на Саркози в 2012 году, еще 4 «лишних» миллиона прошли через правоцентристскую партию «Союз за народное движение».

Обвинение полагает, что вина Саркози усугубляется тем, что в момент совершения инкриминируемых ему действий он являлся президентом республики и должен был демонстрировать пример уважения к закону для всех прочих граждан.

Адвокаты настаивают на невиновности Саркози. Сам экс-президент на сегодняшнем заседании суда не присутствовал.