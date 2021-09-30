Telegram не блокирует канал создателя «Мужского государства», поскольку ему не давали однозначную юридическую оценку

Существование канала Владислава Позднякова не угрожает самому Telegram’у, — так действия администрации мессенджера объяснил его основатель Павел Дуров.

Он также высказался по поводу блокировки бота «Умного голосования». Дуров заявил, что аналогичному требованию подчинились Apple и Google, а без их поддержки «битва с регуляторами проиграна еще до начала».

Дуров провел опрос в своем официальном русскоязычном Telegram-канале, он предложил пользователям два варианта ответа на вопрос «Что лучше?»: полное прекращение работы Telegram в России, или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования. Большинство выбрали второй вариант.