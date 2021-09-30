За сутки от последствий коронавируса в России скончалось 867 человек

Это максимум за все время пандемии. Медики зафиксировали почти на 1,5 тысячи новых случаев COVID-19 больше, чем накануне. Общее количество положительных тестов за сутки приблизилось к 24 тысячам.

Около тысячи единиц добавила Москва, где без малого 4 тысячи новых инфицированных. При этом у более чем 8 процентов россиян характерных симптомов заболевания нет. Наименьшие темпы прироста отмечены на Алтае, Сахалине и в Бурятии. Помимо столицы четырехзначные показатели фиксируются в Петербурге и Московской области.

Губернатор региона Алексей Воробьев сообщил, что и количество госпитализации увеличилось. В Москве больных ОРВИ теперь будет обязательно проверять и на наличие COVID-19. По словам вице-мэра Анастасии Раковой такой подход позволит быстрее начать лечение, что критически важной в случае с коронавирусом.

Под медицинским наблюдением в России находится миллион и почти 300 тысяч человек.