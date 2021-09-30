Митрохин: Новый закон о наказании за нарушение тишины в столице позволит использовать на дорогах улиц «шумомеры»

Депутат Московской городской Думы Сергей Митрохин, который проголосовал «за» законопроект о штрафах для автомобилистов, которые нарушают тишину в ночное время, рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что данный закон позволит использовать на дорогах столицы так называемые «шумомеры».

«Предполагается, что субъекты Федерации — в данном случае, Москва — будут наделены правом устанавливать штрафы за нарушения своих законов о тишине. В Москве такой закон есть, однако он практически не работает. Инструментов его реализации нет. Данный законопроект — это шаг в сторону создания таких инструментов. Там достаточно важная подробность: предполагается использование так называемых шумомеров. Я в этом ничего плохого не вижу и никакой слежки за гражданами здесь нет. Да, наверное, недостаточно тонкая настройка еще у этого инструмента, его надо продвигать дальше. Но какой-то шаг надо сделать в эту сторону», — рассказал он.

По словам Митрохина, это проблема стоит очень остро для всех жителей, и речь здесь не идет о потоках машин, которые в ночное время не наблюдаются, а об отдельных гражданах, которые ездят на транспортных средствах с «сильным ревом».

«Про поток машин речь не идет, в потоке машин общий шум. Речь идет — я подчеркиваю, это все-таки закон о тишине. По ночам потоков машин нет, по ночам гоняют у нас оголтелые граждане, молодые люди с безумным шумам. Проблема очень острая. Каждый день получаю обращения от жителей. Особенно, в центре Москвы. Гоняют на мотоциклах с ревом ужасающим, на автомобилях», — подчеркнул он.

Митрохин также отметил, что данный закон не потребует затрат из городского бюджета.