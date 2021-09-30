Роман Доброхотов сообщил, что родственников, у которых утром провели обыски, полиция везет на допрос

Шеф-редактор интернет-издания The Insider* сказал, что обыски прошли в квартирах его родителей и жены, сейчас их везут на допрос. Об этом Доброхотов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня в 6 утра прошли обыски в квартире родителей моей жены. Обыски проходили в двух квартирах, откуда забрали телефоны и компьютеры. Статья о незаконном пересечении границы. Никаких подробностей я не знаю. Сейчас будет их (родственников) допрос, а в каком статусе они, свидетели или обвиняемые, неизвестно», — сказал он.

Ранее Доброхотов покинул Россию, сейчас он не может связаться с родителями. С ними находится адвокат от «ОВД-Инфо»* Юлия Кузнецова.