Главред «Комсомольской правды» не собирается просить российские власти помочь в разблокировке сайта «КП в Беларуси»

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос, будет ли главред обращаться к российским властям, чтобы разблокировать сайт, Сунгоркин заявил: «Да нет. Работа редакции сохраняется, они работают на сайте kp.ru и люди нас там читают и смотрят. kp.ru не заблокирован в России, заблокирован белорусский филиал. История с RT — это государственное СМИ, СМИ Российской Федерации, а мы все-таки частный информканал. Российские власти я, безусловно, попрошу, но я вовсе не собираюсь и не мечтаю о громыхающих заявлениях в адрес братской Белоруссии, которая находится в очень сложной ситуации», — сказал он.

По словам Сунгоркина, российская власть — МИД, посольства — «они всегда стараются помогать», но в Белоруссии «очень сложно работать журналистам в не государственных СМИ».

Сайт «КП в Беларуси», по его словам, был заблокирован уже в 8 утра следующего дня после того, как в 21.59 была помещена публикация воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который был убит в перестрелке с сотрудниками КГБ.

«Заметку, из-за которой был весь этот сыр-бор, мы сняли сразу, она провисела порядка 5-6 минут. В 21.59 она появилась, а в 22.07 ее уже не было. Но этих 6 минут хватило, чтобы нас уже стали с 23.00 вечера поливать во всех Telegram-каналах как страшнейших врагов», — рассказал Сунгоркин.