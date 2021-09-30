YouTube будет удалять ролики, в которых оспаривается эффективность одобренных вакцин

Любые вакцины, в том числе и не от коронавируса, признанные местными властями и одобренные Всемирной организацией здравоохранения, нельзя называть опасными, говорить о том, что они вызывают хронические заболевания, приводят к раку, аутизму или позволяют отслеживать тех, кто сделал прививку. Такие видео YouTube будет удалять.

Об этом сервис написал в своем блоге. Под запрет попадает и тот контент, в котором есть заявления о якобы содержащихся в препаратах тканях эмбрионов.

При этом исключения будут сделаны, если в видео есть обсуждение этих тем, и ложные сведения оспариваются, а не продвигаются. Не станут блокировать и те ролики, в которых есть признанная властями и местным врачебным сообществом информация, но ее надо будет добавить в видео— или аудиоряд, а также в название или описание.

Запрет стал продолжением политики YouTube. Сервис в прошлом году удалил более 130 тысяч видео за ложную информацию о вакцинах от коронавируса.

Накануне YouTube удалил без возможности восстановления два канала немецкой редакции российской госкомпании RT. В них якобы распространялись ложные утверждения о ковиде.