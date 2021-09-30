Роман Доброхотов сообщил, что обыски у его семьи проходят по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении границы

Об этом шеф-редактор The Insider* написал в «Твиттере».
Сотрудники Федеральной службы безопасности, которая проводит обыск, изымают всю компьютерную технику из квартир.
* российские власти считают организацию иностранным агентом
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом шеф-редактор The Insider* написал в «Твиттере».
Сотрудники Федеральной службы безопасности, которая проводит обыск, изымают всю компьютерную технику из квартир.
* российские власти считают организацию иностранным агентом