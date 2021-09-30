Глава Берлинской избирательной комиссии Петра Михаэлис подала в отставку

Она взяла на себя ответственность за обстоятельства, связанные с организацией недавних выборов в Бундестаг.

Как сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle, на некоторых участках в Берлине возник хаос — не хватало бюллетеней, избиратели выстроились в длинные очереди и некоторые смогли проголосовать уже после закрытия участков, когда стали известны первые неофициальные результаты.

По данным местных СМИ, почти в ста избирательных округах Берлина не менее 13 тысяч голосов были признаны недействительными. Власти подчеркивают, что не видят признаков серьезных нарушений, из-за которых следовало бы провести повторные выборы.