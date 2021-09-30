Суд в Москве, как ожидается, продолжит рассмотрение дела в отношении активиста Глеба Марьясова

Он проходит по делу о перекрытии дорог на январской акции в поддержку политика Алексея Навального.

Рассмотрение дела началось несколько недель назад. По версии следствия, Глеб Марьясов и ряд других участников митинга в поддержку Алексея Навального умышленно перекрыли дороги и тротуары в центре Москвы для пешеходов и транспорта. Секретарь красноярского отделения Либертарианской партии не признаёт вину.

Марьясова сначала арестовали на 30 суток за повторное нарушение на митингах и неповиновение требованиям полицейского. Выйдя из спецприёмника, он стал фигурантом уже уголовного дела о перекрытии дорог.

В первый день слушаний стало известно, что столичный метрополитен подал иск к активисту, требуя от него полтора миллиона рублей. Руководство подземки заявило, что хочет возместить средства, потраченные на оплату труда работников метро в день акции 23 января. В иске утверждается, что сотрудников подземки из-за протестов, несогласованных с властями, вызвали на работу в выходной день.

По так называемому «дорожному делу» грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, до 240-ка часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года. На днях по этому делу прошли обыски в квартирах двух москвичей — Романа Запольского и Ильи Соловьёва, обоих допросили следователи. Запольский пока в статусе свидетеля.