КПРФ обратилась с 32 исками в суд об отмене итогов электронного голосования в Москве

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«В Пресненский районный суд Москвы поступило 32 административных исковых заявления КПРФ, а также кандидатов в депутаты Госдумы об отмене решения по итогам голосования», — сказала собеседница агентства.
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«В Пресненский районный суд Москвы поступило 32 административных исковых заявления КПРФ, а также кандидатов в депутаты Госдумы об отмене решения по итогам голосования», — сказала собеседница агентства.