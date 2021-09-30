КПРФ обратилась с 32 исками в суд об отмене итогов электронного голосования в Москве

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В Пресненский районный суд Москвы поступило 32 административных исковых заявления КПРФ, а также кандидатов в депутаты Госдумы об отмене решения по итогам голосования», — сказала собеседница агентства.